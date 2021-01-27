شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: 355 مليون جرعة لقاح لهذه الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس آذار وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر كانون الأول.

إلى ذلك، أضاف إيفان هوتين المسؤول بالمنظمة للصحافيين، إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس للمنطقة ستصل في فبراير شباط.

وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت قبل أيام أن شركة فايزر ستقوم بتزويدها بنحو 40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا.

وقالت المنظمة إن عودة أميركا للمنظمة ستساهم بإطلاق آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الأشد فقراً في فبراير/شباط، بموجب برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات، بحسب ما قاله مسؤولون في المنظمة هذا الأسبوع.