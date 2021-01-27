شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة هزات أرضية تضرب جنوب إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

ضربت سلسلة من الهزات الأرضية منطقة «جرانادا» في جنوب إسبانيا من دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، لكنها دفعت رئيس الوزراء إلى الدعوة إلى الهدوء.

وكتب بيدرو سانشيز في تغريدة على تويتر: «هزت زلازل عدة جرانادا مرة أخرى الليلة الماضية. أتفهم قلق الآلاف من الناس. الآن وقت الحفاظ على الهدوء ومتابعة توجيهات خدمات الطوارئ».

وظهر في صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سكان يرتدون معاطف فوق ملابس النوم ويخرجون في منتصف الليل إلى الشوارع على الرغم من حظر التجول المفروض بسبب وباء كوفيد-19.

وذكر المعهد الجغرافي الوطني أن السكان شعروا بثلاث هزات أرضية تراوحت شدتها بين 4 و4,5 درجة مساء الثلاثاء في «جرانادا» والمناطق المحيطة.

وكان سكان أتارفي وسانتافي قد شعروا يوم السبت بهزة قوتها 4,4 درجات على بعد حوالي عشرة كيلومترات.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول وقع ما يقرب من 300 هزة في المنطقة حسب المعهد، وشعر السكان بأربعين منها.

وسجلت السبت بعض الأضرار المادية مثل تشققات في جدران أو سقوط أشياء مثل كتب وأطباق بالقرب من مركز الهزة، حسب المعهد.

وأضاف أن «الزلازل أمر عادي» في المنطقة «لا سيما داخل المنطقة الوسطى» لسلسلة الجبال الواقعة في جنوب إسبانيا، وتشهد أهم نشاط زلزالي في شبه الجزيرة الإيبيرية، بسبب «التقارب بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية».

وتابع أن «الهزات السطحية التي تراوح قوتها بين المنخفضة والمتوسطة» كثيرة، لكن بعضها يكون «أحياناً أقوى».

وتحدث رئيس بلدية «جرانادا» لويس سلفادور صباح الأربعاء عن وضع «مقلق بالتأكيد»، مؤكداً أنه «يتفهم السكان».

لكنه دعا عبر التلفزيون الوطني إلى «الهدوء» لأن هذه «الصدمات المتكررة تجعل من الممكن تجنب هزة أرضية أقوى، أكثر قدرة على إلحاق الدمار».