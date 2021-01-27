شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: توريد 355 مليون جرعة لقاح لشرق المتوسط هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن برنامج «كوفاكس» لشراء وتوزيع لقاحات ضد وباء «كوفيد-19» يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس/ آذار وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

وقال إيفان هوتين المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من «كوفاكس» للمنطقة ستصل في فبراير/ شباط. وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط إضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.