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«الصحة العالمية»: توريد 355 مليون جرعة لقاح لشرق المتوسط هذا العام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن برنامج «كوفاكس» لشراء وتوزيع لقاحات ضد وباء «كوفيد-19» يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس/ آذار وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
وقال إيفان هوتين المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من «كوفاكس» للمنطقة ستصل في فبراير/ شباط. وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط إضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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