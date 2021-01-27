شكرا لقرائتكم خبر عن زكي نسيبة: «فصل المستقبل» بجامعة الإمارات أول قاعة ذكية من نوعها بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”



أكد زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، على أهمية التعليم الذكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذكر أن مشروع فصل المستقبل لتعليم الطلبة في جامعة الإمارات، يعد أول قاعة محاضرات جامعية ذكية من نوعها على المستوى الإقليمي.

وأوضح نسيبة أن هذا المشروع يُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويعزز من دور الجامعة في التعليم الذكي وخلق بيئة مبتكرة، ويساعد الطلبة والباحثين على استخدام الأدوات الذكية والتقنيات المتطورة في التعليم والبحث العلمي، وتوظيف المعرفة لهذه العلوم من الناحية التطبيقية وإنشاء أطر مفاهيمية جديدة تحاكي الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والتخصصات العلمية.

وأضاف قائلاً: نحن في جامعة الإمارات حريصون على إعداد جيل من الشباب يكون لهم دور ريادي في استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين عاماً القادمة، حيث اعتمدنا في هذه الفصول التصميم المعياري لتعزيز الرغبة في التعلم ونقل المعرفة عبر استخدام الروبوتات داخل الفصل الذكي وتبادل المعرفة والأدوار بين الروبوت والطالب والمعلم، وكل ذلك مدعوم بمجموعة من الأنظمة الذكية.