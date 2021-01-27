شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تدعو للمشاركة في «القمة العالمية للحوكمة الرشيقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «القمة العالمية للحوكمة الرشيقة» افتراضياً، في الأول من فبراير2021، لمشاركة أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الرشيدة والرشاقة المؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وخارجها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تنظيم القمة ينسجم مع استراتيجية الهيئة، لتصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل، ومساعينا لتعزيز مرونتها. وعلى ضوء الأحوال الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، تبرز أهمية التزام المؤسسات بالتطور المستمر لتحويل التحديات إلى فرص، في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل».

وأضاف «كان لرشاقة الهيئة واعتماد الحوكمة في الهيئة على المعايير البريطانية BSi 13500 لحوكمة الشركات، وتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة الرشيدة للجهات المملوكة للدولة، بما ينسجم مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، دور مهم في نجاح الهيئة وتميزها».

ويشارك في القمة كبار القادة الحكوميين في دولة الإمارات وإمارة دبي، إلى جانب جهات وشركات عالمية، مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و«جنرال إلكتريك» و«سيمنس» وجمعية المدققين الداخليين.

وبالتعاون مع الجمعية، تقدم القمة لجميع المشاركين ساعات تعليم مهني مستمر (CPE)، حيث تعادل المشاركة في القمة حضور 5 ساعات (CPE).

وتدعو الهيئة الجميع لحضور القمة وسلسلة الندوات النقاشية المقامة بمشاركة نخبة من الاختصاصيين والخبراء. وتنظم الهيئة الندوة الأولى «لماذا نفعل ما نفعله: دروس مستفادة من الاستجابة للجائحة»؛ والثانية «رحلة الرشاقة المؤسسية»، والثالثة «الموازنة بين المخاطر والامتثال والابتكار: الحوكمة التشغيلية خلال الجائحة»، والرابعة «التوجهات العالمية الجديدة في حوكمة مؤسسات القطاع الحكومي».