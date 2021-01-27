منصور بن محمد يلتقي البطل الأولمبي محمد خميس

حث سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، البطل الأولمبي محمد خميس وجميع الرياضيين الإماراتيين، على تقديم أفضل أداء ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للبطل محمد خميس الحائز العديد من الميداليات في البطولات العالمية والدورات البارالمبية، بحضور مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، سفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الرياضي يعد سفيراً فوق العادة لوطنه، وأن القيادة الرشيدة قدمت لرياضيينا الدعم الكبير مادياً ومعنوياً، وأن رد الرياضيين على هذا الدعم يكون من خلال الفوز بالبطولات، ورفع راية الوطن خفّاقة في المحافل الدولية، وأن يكون الرياضي قدوة للآخرين في البذل والعطاء».

وأشاد سموه بما قدمه الرياضيون من أصحاب الهمم في المحافل الرياضية الدولية والبارالمبية، حيث كانوا دائماً على الموعد وحجزوا مكانهم على منصات التتويج، وهو الأمر الذي نريد استمراره في الألعاب البارالمبية في طوكيو؛ بل زيادة أعداد الرياضيين المتألقين الذين يكتبون أسماء وطننا وأسماءهم الشخصية في سجلات المجد الرياضي، ويقدمون للعالم صورة رائعة عن قدرات الإنسان الإماراتي الذي لا يعرف المستحيل، ولا توقفه التحديات عن الوصول إلى أبعد الكواكب وارتقاء أعلى قمم الإنجاز.

من جهته قدم محمد خميس الحاصل على ثلاث ميداليات بارالمبية (ذهبيتان في أثنيا 2004، وريودي جانيرو 2016، وفضية في بكين 2008)، شكره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على لقائه، وعلى الكلمات الملهمة والتوجيهات السديدة من سموه. وأكد أنه وجميع زملائه الرياضيين سيكونون في مستوى ثقة القيادة الرشيدة وعند حسن الظن، وستكون راية الوطن حاضرة على منصات التتويج في المحافل الدولية والبارالمبية.

وتقدم ماجد العصيمي بالشكر إلى سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للرياضيين عموماً، وللرياضيين من أصحاب الهمم بشكل خاص. وأكد أن محمد خميس وباقي الرياضيين الإماراتيين من أصحاب الهمم، يتدربون بجهد كبير لتقديم الأداء الذي يليق باسم ومكانة الدولة في جميع البطولات الرياضية.

