شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف كنز قومي إنجليزي بالصدفة خلال تصوير أحد الأفلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجلترا- رويترز

بدأت منصة البث الرقمي نتفليكس يوم الجمعة، عرض فيلم (ذا ديج) «التنقيب» المقتبس من كتاب من تأليف جون بريستون، ومن بطولة كاري موليجان وريف فاينس.

يدور الفيلم حول كشف «سوتون هو» الأثري في 1939، والذي وصفته مؤسسة ناشيونال تراست البريطانية بأنه اكتشاف «من شأنه أن يحدث ثورة في فهمنا لإنجلترا في العصور المبكرة».

وتدور أحداث الفيلم في بداية الحرب العالمية الثانية حول إديث بريتي، التي تلعب دورها موليجان، وهي أرملة تملك أرضاً في مقاطعة سافوك بشرق إنجلترا، وتوظف عالم الآثار الهاوي بازيل براون، ويجسد دوره فاينس، للتنقيب في تلال بأرضها يشتبه كلاهما في أنها مقابر للفايكينج.

لكن بدلاً من ذلك يكتشف براون ما يبدو أنه هيكل سفينة للأنجلو ساكسون طولها 27 متراً وبه غرفة دفن مملوءة بالكنوز.

ولإضافة لمسة أصالة على العمل طلب المخرج سايمون ستون من طاقم العمل دفن نسخ مقلدة من الكنوز التي تم العثور عليها لمحاكاة الإثارة المصاحبة للكشف الأصلي.

وعثر فاينس بالفعل على بعض الأواني الفخارية التي تعود للعصور الوسطى أثناء التنقيب خارج لندن.

وقال إنه يأمل أن تكون التفاصيل الصغيرة في الفيلم ملهمة للجمهور.