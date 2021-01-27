شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. سيؤول.. صغيرة باندا تخطف ملايين المشاهدات على «يوتيوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: «أ ف ب»

حقق مقطع فيديو يظهر فيه حيوان باندا صغير يتشبث بشدة، بساق حارس حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية، أكثر من أربعة ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقتين، والذي انتشر على نطاق واسع، يظهر عامل في حديقة «إيفرلاند» للحيوانات قرب سيؤول يزن أنثى الباندا (فو باو) على ميزان قبل وضعها على الأرض في إحدى الحظائر.

لكن بدا من الفيديو أن الصغيرة البالغة ستة أشهر، والتي يعني اسمها «الكنز الذي يجلب السعادة»، لم تكن تريد التخلي عن حارسها.

فقد لفّت «فو باو» مخالبها الأمامية حول ساقه، وتشبثت بها بشدة، فيما حاول الموظف الابتعاد. ولم تترك ساقه حتى حملها أخيراً ثم وضعها قرب كومة من أوراق الخيزران قبل أن يبتعد.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت: «أنا أعشق هذه الصغيرة. إنها لطيفة جداً وكثيفة الفرو». وقال آخر: «لا أستطيع القيام بهذه المهمة. لقد طردوني لأنني لم أستطع فعل أي شيء سوى احتضان الباندا».

وولدت «فو باو» العام الماضي. وقدّم الرئيس الصيني شي جين بينج والديها لكوريا الجنوبية عام 2016.