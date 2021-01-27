شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت جروب» إلى الواجهة مجدداً.. «المركزي» لا يمانع في استئناف الاكتتاب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمح محافظ البنك المركزي الصيني إلى إمكانية استئناف الاكتتاب العام الأولي لمجموعة «أنت» إذا عالجت الشركة مشاكلها، ووضعت خطة تصحيحية لأعمالها وجدولاً زمنياً للتنفيذ.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم سحب الاكتتاب العام الأولي الأكبر في التاريخ لمجموعة التكنولوجيا المالية «أنت جروب» التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا» من قبل المنظمين، قبل أيام فقط من موعد بدء التداول في شانجهاي وهونج كونج، وسط مشكلات في البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية ومخالفة قواعد الإدراج، وبعد فترة وجيزة من انتقاد «جاك ما»، مؤسس «علي بابا» للجهة التنظيمية المالية في الصين.

من جهته، أضاف محافظ البنك المركزي الصيني، أن على مجموعة «أنت» أن تتبع معيار الهيكل القانوني فقط، وأن عليها معالجة قضايا متعددة مثل خصوصية المستخدم، وبمجرد حل هذه المشكلات، سيُنظر في استئناف الاكتتاب وفقاً للقانون.

ويتوقع المحللون أن التقييم الذي كان في البداية أكثر من 300 مليار دولار، قد ينخفض إلى أقل من 150 مليار دولار.