محكمة ليبية تقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتعاون الأمني بين حكومة الوفاق وتركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية ليبية بأن محكمة في مدينة البيضاء قررت اليوم، الأربعاء، إبطال اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني الموقعة بين حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج، وتركيا.

وذكرت الوسائل الإعلامية أن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت اليوم، بإبطال قرار حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

يشار إلى أن تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، تدعم حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، حيث وقعتا مذكرات تفاهم بينهما في نوفمبر 2019، في مواجهة صريحة مع مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدانت دول عدة، وعلى رأسها مصر، التدخل التركي في ليبيا، فيما أكد الجيش الوطني الليبي، أن جميع الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وأنقرة تفتقر إلى الشرعية.