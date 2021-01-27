تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى من قبل يوتيوب

الشارقة - اميمة ياسر - مدد موقع "يوتيوب"، تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى.

وعلى غرار "فيسبوك" و"تويتر" علق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب، وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حصول عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد (لترامب) لمدة 7 أيام عل الأقل".

ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب" مؤقتا أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مسبقا في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكن من نشر مقاطع فيديو جديدة.

وحجبت في وقت سابق مواقع "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام"، حسابات ترامب لفترات مختلفة بسبب تصريحاته التي أدت لأعمال شغب في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبر ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزورة.