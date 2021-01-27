شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزيرة الثقافة بخطة للنهوض بالمجال بمعاونة "مبدعين مش موظفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عدد من النواب، ما جاء في بيان وزيرة الثقافة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدين أنه لا يمت للواقع بصلة، وأن المواطنين في الصعيد لا يعرفون أى شىء عن وجود فرع للوزارة".

من جانبه، تساءل النائب على بدر أين رئيس هيئة قصور الثقافة؟ كما تساءل أين وزارة الثقافة من مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا للوزيرة:" ياريت تطلقى يد الآدباء والفنانين والكتاب".

وأضاف "بدر":"نفسى أشوف الوزيرة مجتمعة في الريف والقرى، بنشوف الرئيس بعد الفجر فى مواقع العمل مع العمال، لكن الوزيرة موجودة مع المسئولين والمحافظين" مضيفا:" مصر ولادة عايزين نروح ليهم في القرى والنجوع".

وطالب باستخدام القوى الناعمة للرد على الشائعات التى تتعرض لها مصر من المنظمات المشبوهة".

وقال النائب نور أبو ستيت: ما ذكرته الوزيرة في بيانها لا أساس له من الواقع، مضيفا:"نحن في جنوب الصعيد لو سالت حد عن وزارة الثقافة مش هتلاقى حد يعرف أنها ليها فرع في سوهاج".

وتابع النائب قائلا: "الوعى الثقافى مهم لمحاربة الأفكار الهدامة"، مطالبا بعمل خطة للنهوض بالثقافية في مصر بمعاونة "مبدعين مش موظفين بيروح الصبح ويمشى الساعة 2". على حد قوله.

وتابع"أبو ستيت" قائلا للوزيرة :" لا أعتقد أنك زرتي سوهاج أو ذكرتى حاجة عن سوهاج في بيانك التى ذكرتيه في ساعة ونصف ساعة" مضيفا :" أنا قلت للنواب اللى بجواري مش فاهم حاجة من البيان لأنه غير واقعى".