شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة النواب العامة للاستماع لبيانى وزيرتى الثقافة والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث من المقرر الاستماع إلى، بيان كل من إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وعقب كل بيان يتم إجراء مناقشات من النواب، ثم يتم إحالة البيان إلى اللجنة المختصة لدراسته، وتقديم تقرير عنه لمجلس النواب.

تأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.