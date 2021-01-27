شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة للنواب: 712 نشاطا متنوعا بـ96 مليون جنيه لمواجهة التطرف الفكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الجهود المبذولة من جانب الوزارة لنبذ التطرف الفكرى، وكان فى مقدمتها تنفيذ نحو 712 نشاطا متنوعا بتكلفة 96 مليون جنيه مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية وغيرها فى إطار جهود مكافحة ونبذ التطرف والعنف.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول إداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.

وعددت الوزيرة البرامج والفعاليات المتنوعية فى ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكرى، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التى تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعى لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقي المرأه الحدودية.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.