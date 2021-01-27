شكرا لقرائتكم خبر عن نواب ينتقدون عدم وجود خطة شاملة لمواجهة التطرف الفكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب، عدم وجود خطة شاملة وواضحة لمواجهة التطرف الفكرى وكذا الأفكار المغلوطة التى هى من المفترض رقم واحد فى معادلة التنوير.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.

وشدد عويس، في كلمته علي ضرورة الهيكلة الإدارية لاسيما وأن بعض قصور الثقافة شقق صغيرة، وبها عدد كبير من الموظفين، مقابل قصور ذات مساحات أكبر وعدد موظفيها لا يتناسب مع حجمها إطلاقا.

من جانبها، قالت النائبة غادة الضبع، إن قصر الثقافة بسوهاج يقوم بدورا مميزا لكن ماذا عن مراكز المحافظة، مضيفة: "مركز جهينة حيث بلد الروائي المصري جمال الغيطاني وليس بها قصر ثقافة، نناشد وجوده".

وتساءلت البرلمانية عن مهرجان القراءة للجميع، وعصير الكتب في المحافظات والذي كان يلاقي إقباا واسعا من الطلاب، مطالبة بتعظيم دور قصور الثقافة.

كما انتقد النائب عادل عامر، عدم وصول الإرث الثقافي الكبير لدي مصر للعالم بأسرة بما يرسي صورة القاهرة الحديثة وانعكاسه الإيجابي علي التسويق السياحي، مضيفا: كنت أتمني مثلا أن يجسد كتاب وصف مصر في عمل وثائقي يبث بـ3 لغات ليتعرف العالم على ما هية كينونة مصر في العالم". وطالب بأن يكون هناك مسرحا مفتوحا داخل حدائق القناطر الخيرية.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لا سيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويواصل مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان في 2018، حيث يستمع البرلمان يوم الأحد المقبل إلى بيان كل من وزير النقل وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وتشهد جلسات الإثنين المقبل إلقاء بيان وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.