شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: الرئيس السيسى يؤمن بأن الثقافة والفن أساس بناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بقطاع الثقافة والفنون باعتبارها أساس تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هى أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التى نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة.

ولفتت إلى أن تطوير المؤسسات الثقافية ومكافحة التطرف الفكرى، ووضع برنامج الريادة الثقافية وتنمية الثقافة وحماية وتعزيز التراث المصرى، أهم المحاور التى تعمل من خلالها وزارة الثقافة لتحقيق برنامجها.

وأضافت أن الوزارة تعمل على رعاية الموهوبين من الشباب من خلال جوائز مادية، لافتة إلى أن الوزارة نظمت 110 ألف نشاط في إطار تنمية الموهوبيين من الشباب.