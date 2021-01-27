شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعرض فيلما وثائقيا أمام النواب.. ورئيس المجلس يشكرها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بعرض فيلم تسجيلى وثائقى، حول ما قامت الوزارة بتنفيذه من برنامج الحكومة، مصحوبا بموسيقى تصويرية.

وقال المستشار حنفى جبالى عقب انتهاء الفيلم: "أشكر وزيرة الثقافة على إدخال جو البهجة الذى كنا نشتاق إليه" مضيفا:"حما الله مصر من كل سوء وأدخل الفرح والسرور على كل أبناء مصر".

تأتي هذه الجلسات، استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قراره استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.