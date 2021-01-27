شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزيرة الثقافة: أرقام البيان اللى قولتيه مش موجودة على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس النواب، عدم وجود دور لقصور الثقافة، وذلك خلال تعقيبهم على البيان الذى ألقته وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء بالجلسة العامة للمجلس.

وقالت النائبة مها عبد النصر، إن أهم أدوار وزارة الثقافة محاربة الإرهاب كفكر، وتابع: "الأرقام اللى فى البيان الذى ألقته وزيرة الثقافة اليوم مش موجودة على أرض الواقع"، موضحة أن " الموظفون فى قصور الثقافة بيطفشوا الناس، والمسارح المتنقلة فكرة هايلة وتحتاج إلى زيادة العدد".

وتابعت قائلة: "الوزارة تحتاج لدعم مادى أكثر للمشروعات المنفذة"، لافتة إلى أن المنفذ منها بمحافظة المنيا قليلة، مطالبة بعمل قصر ثقافة فى مركز ملوى.

وطالبت النائبة بخطة واضحة للتعامل مع قصور الثقافة والموظفين ومسارح الدولة، مضيفة: "مفيش عروض مسرحية بحجم المسرحيات التى كنا نراها فى الماضى".

فيما أشار النائب علاء النجار، إلى أن الوزيرة تحمل حقيبة ثقافة شعب 100 مليون، وتابع: "الشعب قاعد على المقاهى".

وتابع قائلا: "عايزين قصر ثقافة به مكتبة جذابة ودمج لثقافة الشعب المصرى منذ القدم وحتى الآن"، مضيفا: "نريد ثقافة ناعمة تشد الشباب والشعب حتى يعرف ثقافته الأصيلة انتى تحملين الثقافة المصرية".

وقال النائب أحمد حمدى خطاب: "الثقافة ليست موقف وإنما حالة مستمرة"، لافتا إلى "أننا نعانى من ظواهر مثل الإرهاب والتكفير والإلحاد والانتحار وإدمان المخدرات والتحرش والشذوذ وكثير من الافكار الغريبة، فما الذى يتم اتخاذه لمواجهتها؟".