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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تامر عبد القادر لوزيرة الثقافة: تراجع الاهتمام بالسينما والسيرك القومى "شاخ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النائب تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، :"لما وزيرة الثقافة ألقت بيانها في أكثر من ساعة ونصف، احنا كنواب هنتكلم في وقت كام".
وأشار النائب إلى ضرورة أن نضغ أيدينا على الخلل ونقاط الضعف فى وزارة الثقافة، لافتًا إلى أن الوزيرة ذكرت إن الوزارة نظمت فعاليات فى 11 دولة، قائلا: "هذا كان وقت تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى وبعد ذلك غاب الدور".
جاء ذلك خلال تعقيب النواب اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان الذى ألقته الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.
وأضاف "عبد القادر"، "هناك تراجع فى الاهتمام بدور السينما والإقبال الضعيف عليها".
ولفت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تمتلك سيرك قومى وبه ثروة قومية، لكن للأسف "السيرك شاخ"، ولا يجد من يأخذ به فالحيوانات لم تجدد من سنوات، بحسب قوله.
الجلسة العامة (2)
الجلسة العامة
الدكتورة إيناس عبد الدايم
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة العامة
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار حنفى جبالى
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
إيناس عبد الدايم
جانب من الجلسة العامة
رئيس المجلس
رئيس مجلس النواب
قاعة مجلس النواب
وزير المجالس النيابية والنائب أحمد فؤاد أباظة
وزيرة الثقافة بالجلسة العامة
وزيرة الثقافة بالقاعة العامة
وزيرة الثقافة بالمجلس
وزيرة الثقافة بقاعة مجلس النواب
وزيرة الثقافة ووزير المجالس النيابية
وزيرة الثقافة