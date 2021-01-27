شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو هميلة: لو سألت المواطنين هنلاقيهم ميعرفوش إن وزارة الثقافة موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد أبوهميلة، إن العقل الذى ليس به ثقافة وعلم سهل أن يتم حشوه بأفكار متطرفة، لافتًا إلى أن غياب الثقافة سبب رئيسى من أسباب انتشار الإرهاب فى معظم الدول.

وأضاف: "الوزارة لا تؤدى دورها على الوجه الأكمل خاصة فى المحافظات الريفية، حيث إن الاهتمام كله في القاهرة والإسكندرية"، لافتا إلى أن قصور الثقافة بالمحافظات تعانى إهمالا شديدا.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان الذى ألقته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.

وتابع قائلا: "الوزيرة قالت إنه تم تطوير 22 قصرا .. وأننا كمواطنين لا نشعر بالعرض اللى قلتيه فى الجلسة اليوم ولا نشعر أن هناك دور لوزارة الثقافة هل ولو سألنا أى مواطن عن دور وزارة الثقافة هنلاقيه ميعرفش أصلا أن فى وزارة ثقافة"، موضحا أن مركز العياط به 39 قرية، ويوجد به قصر ثقافة لا يؤدى دوره.

وأشار "ابو هميلة" إلى أنه فى ديسمبر2019، كان هناك جلسة لمجلس النواب بحضور وزيرة الثقافة وتحدث بها أكثر من 30 نائبا، وقالوا نفس المشاكل ولم يحدث أى جديد، مطالبا بايقاف القصور فى الوزارة، وتوجيه كافة الامكانيات لمواجهة الأفكار الهدامة.