شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يدعو الأعضاء للتباعد الاجتماعى: هناك صفوف خالية وأخرى مكتظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالحرص على التباعد الاجتماعى داخل الجلسة العامة، بقوله: "هناك صفوف خالية وأخرى مكتظة، أرجو التوزيع داخل القاعة حرصا على التباعد الاجتماعى".

وفى السياق ذاته، دعا جبالى أعضاء المجلس إلى عدم التحدث هاتفيا عبر "التليفون المحمول" داخل الجلسة العامة للمجلس.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى اليوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

هذا ويواصل مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان في 2018، حيث يستمع البرلمان يوم الأحد المقبل إلى بيان كل من وزير النقل وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وتشهد جلسات الإثنين المقبل إلقاء بيان وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.