شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم ندوة عن سيناء الحاضر وتحديات المستقبل الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، ندوة تحت عنوان " سيناء الحاضر و تحديات المستقبل" بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر المجلس الأحد القادم.

كان الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد عقد اجتماعًا من قبل مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية، وكذلك إعلانات المنتجات الطبية.

شارك فى اللقاء الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس، واللواء أركان حرب أيمن سليمة وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس و الدكتورة نجوي الشافعى وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ والدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة.

واتفق الحضور على ضرورة تنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية، للعمل على حماية المرضى والمواطنين، وتنقية المهنة من الدخلاء والمدعيين، وذلك من خلال عدم ظهور أي شخص إلا إذا كان عضوًا بنقابة الأطباء وحاصلًا على شهادة بيان حالة من النقابة.