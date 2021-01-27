شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة للنواب: أطلقنا أنشطة "اعرف جيشك" لشرح تضحيات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم، جهود الوزارة لدعم الهوية الوطنية وقيم المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء شخصية الإنسان ومكافحة الفكر المتطرف عبر الرؤية الثقافية المتكاملة والارتقاء بالذوق العام.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة نظمت عدد من الأنشطة الرامية للتوعية بالمخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فضلا عن مبادرة "اعرف جيشك" من خلال أعمال فنية لشرح تضحيات القوات المسلحة الرامية للحفاظ على أمن وأستقرار الوطن، لافتة لشرح قصص بطولة الشهيد للأطفال عبر أنشطة شملت مبادرات عديدة منها تحت مسمى "سيلفى مع الشهيد" وغيرها من الأنشطة.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.