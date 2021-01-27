شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار حنفى جبالى بتوليه رئاسة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

فى مستهل اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوليه مسئولية رئاسة المجلس، قائلاً: "هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها أعضاء المجلس"، متمنياً التوفيق والسداد لرئيس المجلس وأعضائه للقيام بمهامهم الوطنية بما يصب في صالح البلاد.

كما أكد الفريق ربيع أهمية تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيداً بالمشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها هيئة قناة السويس، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن أداء هيئة قناة السويس في ظل أزمة فيروس كورونا حظى بإشادات دولية وعالمية، وهو ما يثبت جاهزية قناة السويس في التعامل مع جميع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية عالية.

وأردف رئيس مجلس النواب: "المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف المجالات التنموية تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق لوطننا الغالي".