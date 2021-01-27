شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة فى "النواب": بناء الإنسان المصرى على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعددية الثقافية، لافتة إلى تفعيل رؤية 2030، والالتزام بها، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الثقافية المستدامة هدف أساس للوزارة.

وأضافت: "هناك تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة و الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى".

جاء ذلك خلال بيان الوزيرة أمام الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.

وأوضحت وزيرة الثقافة: "الوزارة ترفع شعار بناء الإنسان المصري أولا، وترسيخ الهوية الثقافية، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية، ومكافحة التطرف الفكري، والريادة الثقافية، وتفعيل دور القوى الناعمة بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية".

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.