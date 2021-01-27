شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء الالتزام بارتداء الكمامة خلال الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ علي التباعد الاجتماعى، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلا: نرجو الالتزام بالكمامات في مواجهة هذا الوباء اللعين، حفظكم الله.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي يشهد إلقاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بيانها حول أداء وزارتها خلال الفترة (2018- 2020)

تأتي هذه الجلسات، استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

هذا ويواصل مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان في 2018، حيث يستمع البرلمان يوم الأحد المقبل إلى بيان كل من وزير النقل وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.