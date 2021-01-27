شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة للنواب: برنامج الدمج لأبناء المناطق الحدودية يهدف لدعم قيم الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة حرصت على ضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى إلى جميع أرجاء الوطن، خاصة المناطق الأكثر احتياجياً من خلال القوافل الثقافية، حيث تم تنفيذ 28483 برنامجا ثقافيا استفاد منه 559906 مواطن بتكلفة 676 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال إلقاء بيان الوزيرة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوزيرة، إن ذلك يأتى فى إطارعمل الوزارة من أجل توزيع الخدمات الثقافية بمختلف ربوع الوطن بشكل متوازن باعتبار الثقافة حق أصيل لجميع المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدة برامج هى: الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجاً وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، أمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية، حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوادي الجديد.

ولفتت إلى أنه تم أيضا تنفيذ برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدوديةويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافي بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع حيث نفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.