شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: نعمل على استعادة دور مصر الريادى من خلال "قوة مصر الناعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على استعادة دور مصر الريادى، من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية، والذى يعكس الحضور، وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية ونشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.

وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "إتكلم عربي".

جاء ذلك خلال بيان الوزيرة امام الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين"، مشيرة إلى أنه خلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي أنفذت وزارة الثقافة 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال.

ولفتت إلى أنه تم إصدار20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا.