شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تستعرض أمام النواب تفاصيل الخريطة الثقافية لمصر فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الخريطة الثقافية لمصر فى إفريقيا، والتى جاء في مقدمتها قرار معاملة الأفارقة زائرى المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين، فيما يخص أسعار التذاكر، مشيرة إلى أنه جارى إطلاق مبادرة جديدة، بهدف دعم العلاقات مع الجانب الإفريقى، وتتضمن مجموعات قصصية تحكى قصص تحرر إفريقيا.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن هناك العديد من الأنشطة الهامة لدعم تعزيز العلاقات - المصرية الإفريقية منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في إفريقيا، مصر في إفريقيا، صراعات الحرب الباردة في إفريقيا، فضلا عن مختصر التاريخ العام لإفريقيا.

وأضافت إيناس عبد الدايم، أنه تم التعاون أيضا مع الجامعات المصرية لتنظيم عدد من الندوات والأنشطة باستضافة السفراء الأفارقة، ومنها تحت عنوان "العلاقات المصرية – الإفريقية"، "الاتحاد الإفريقي علي خطي الاتحاد الأوروبي"، فضلا عن إطلاق الوزارة مبادرة "اعرف أهلك" لمد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وأطلاق مكتبة مصر الغامة مبادرة "لغتي إفريقية".

ونوهت وزيرة الثقافة، إلي إعلان دولة السنغال، كضيف شرف الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

فى السياق ذاته، دعا جبالي، أعضاء المجلس إلي عدم التحدث هاتفيا عبر "التليفون المحمول" داخل الجلسة العامة للمجلس.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى اليوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

هذا ويواصل مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان في 2018، حيث يستمع البرلمان يوم الأحد المقبل إلى بيان كل من وزير النقل وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وتشهد جلسات الإثنين المقبل إلقاء بيان وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.