شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: تخصيص 1.343 مليار جنيه لإحلال وتجديد مؤسسات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والفنون، إن الوزارة قامت ببرنامج لتطوير المؤسسات الثقافية، وبموجب هذا البرنامج تم العمل علي إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية.

جاء ذلك خلال بيان الوزيرة أمام الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.

وأضافت الوزيرة، أن الإحلال والتجديد للمؤسسات الثقافية تم وفق منهج وجدول زمني معين، حيث كانت هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة أو مغلقة أو غير ذلك من أسباب أدت لخروجها من الخدمة الثقافية، وذلك بسبب العديد من الأمور، إما لضعف الاعتمادات والمخصصات المالية، أو للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، أو بسبب إجراءات التخصيص للأراضي.

وأشارت إلى أن تم التنسيق مع وزارة التخطيط من أجل زيادة المخصصات المالية لهذا الأمر، وهو ما نتج عنه تخصيص مبلغ مليار و343 مليون جنيه سنة 2020 بزيادة قدرها 44 % عن مخصصات العام السابق له، كما تم اعادة توجيه جزء من الباب السادس بالموازنة إلي تلك المشروعات، وتم الاتفاق علي البدء في المشروعات المفتوحة والتي بلغ إجمال نسب التنفيذ بها 75 بالمائة أو يزيد، في حين تم اسناد المشروعات المتعثرة لشركات تابعة للدولة من أجل الانتهاء منها وذلك وفقا للقانون .

وأشارت الوزيرة، إلي أن الوزارة نجحت في إحلال وتطوير وتحديث 420 مشروعا من إجمالي 549 مشروعا بمبلغ مليار و28 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح وإجراء الصيانة للعديد منها.

وتابعت ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة: "الوزارة قامت بالعمل علي افتتاح 18 بيت ثقافة متكامل في العديد من محافظات مصر، وتم دخولهم الخدمة الثقافية، كما تم افتتاح 7 مسارح جديدة بعد الانتهاء من التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، كما تم افتتاح العديد من المكتبات العامة ومتحف نجيب محفوظ ومبني الرقابة علي المصنفات الفنية بعد التطوير والتحديث".

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم ربط 130 موقع ثقافي بشبكة المعلومات الدولية، كما قامت الوزارة بتنفيذ 1368 برنامج لتدريب العاملين بالوزارة في إطار رفع كفاءة العاملين، وبناء قدراتهم، كما تم تقديم العديد من الخدمات المميكنة في المجالات الثقافية، وكذلك تقديم الجولات الافتراضية داخل المتاحف والمعارض".