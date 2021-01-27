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بريطانيا ترحب بتمديد روسيا والولايات المتحدة لمعاهدة "ستارت 3"

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء،باقتراح الولايات المتحدة تمديد معاهدة "ستارت 3" مع روسيا.

وقال متحدث باسم الوزارة - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نرحب باقتراح الولايات المتحدة تمديد مدة معاهدة "ستارت 3" مع روسيا، لقد قدمت المعاهدة مساهمة مهمة في الاستقرار الاستراتيجي والشفافية وبناء الثقة، ونحن نؤيد استمرار المعاهدة وآليتها القوية والموثوقة".

وصادق مجلس الدوما الروسي اليوم على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات أخرى حتى 5 فبراير 2026.

وأجرى قبل ذلك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مساء أمس أول محادثة هاتفية بينهما أعربا خلالها عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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