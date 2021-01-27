لأول مرة.. جائزة للابتكار في مجال التصنيع الغذائي بجامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بجامعة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، تخصيص جائزة للابتكار لأول مرة في مجال التصنيع الغذائي، ضمن جوائز دريم مشرق السنوية لتشجيع البحث العلمي في مجال جودة وسلامة الغذاء.

وأشارت الدكتورة تيسير محمود أبو بكر، أستاذ تكنولوجيا التصنيع الغذائي بالجامعة، ورئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن جائزة الابتكار تشترط أن تكون الفكرة جرى نشرها ببحث علمي في إحدى الدوريات العلمية الكبرى بمصر أو جرى تصنيع نموذج الإنتاج الخاص بها، كما يشترط الحصول على براءة اختراع الفكرة لإثبات جديتها.

وقالت أبو بكر، إن الجائزة تأتي في إطار حرص الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية والشركة الراعية على تشجيع الباحثين المصريين على الابتكار، وتطوير المنتج الغذائي النهائي بما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعي وخلق الشراكة بين الجامعة والصناعة، بما يعود بالنفع على المواطن والأسرة المصرية وكذلك تطوير المنتجات المحلية وزيادة الصادرات.

ومن المقرر إقامة احتفالية كبرى سنويًا بجامعة الاسكندرية، لتوزيع الجوائز للفائزين بحضور عميد كلية الزراعة وأساتذة جامعة الإسكندرية، والفائزين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية.