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لجان لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة الحسنة في جنوب سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:
كل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة الهندسية وإدارة التخطيط بالمجلس، بمتابعة مشاريع الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021، والوقوف على ما جرى إنجازه من أعمال على أرض الواقع.
ومرت اللجنة على قريتي القسيمة والمنبطح بوسط سيناء، وتجمع البياض بقرية القسيمة، وجرى تركيب ٣٩عمود إنارة بالمشتملات والكاشفات خط جهد متوسط بإجمالي 46 برجًا بالمشتملات، ومحول قدرة 200 ك ف.
وشهد حي التقوى بقرية القسيمة تركيب 10 أعمدة إنارة بالمشتملات والكشافات، وفي حي الجهامات بقرية المنبطح جرى تركيب 30 عمود.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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