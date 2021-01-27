ليبيا.. 13 وفاة و765 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا الأربعاء، انخفاض أعداد إصابات كورونا بتسجيل 765 إصابة جديدة و13 وفاة، وشفاء 1119 حالة، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 335 إصابة و893 حالة شفاء، فيما لن تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 116 ألفًا و64 شخصًا، بينهم 18 ألفًا و856 حالة نشطة، ووفاة 1802 شخص.