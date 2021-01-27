الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية

المناطق - وكالات

عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم انه تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ،مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.