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الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:06 مساءً, 27 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم انه تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ،مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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