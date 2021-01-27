شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:06 مساءً, 27 يناير 2021 م
المناطق - وكالات
عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم انه تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ،مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.