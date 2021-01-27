شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تغلق المدارس والمطاعم بعد اكتشاف كورونا المتحور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الصحة البحرينية وليد المانع، اكتشاف فيروس كورونا المتحور في البحرين في عدد من الحالات، وعليه أوصى الفريق الوطني بتعليق الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي وإيقاف الحضور بالمدارس من الأحد 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضح أنه مطلوب من الجميع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والجهات الرسمية ذات العلاقة لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة، كما شملت القرارات المتخذة تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد في المراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ويستثنى من قرارات تعليق الحضور أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات التي شملتها القرارات.