شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف شجرة متحجرة عمرها 20 مليون عام في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال علماء يونانيون في جزيرة ليسبوس البركانية إنهم اكتشفوا شجرة متحجرة نادرة لا تزال فروعها وجذورها سليمة برغم مرور 20 مليون عام.

عثر العلماء على الشجرة أثناء أعمال طرق بالقرب من غابة عتيقة تحجرت قبل ملايين السنين في الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، ونقلوها من الموقع باستخدام رافعة خاصة ومحفة معدنية.

وقال نيكوس زوروس من متحف التاريخ الطبيعي للغابة المتحجرة في ليسبوس إن هذه أول مرة تكتشف شجرة في مثل هذه الحالة الجيدة بفروعها وجذروها منذ بدء التنقيب في 1995.

وأضاف "إنه كشف فريد من نوعه...ظل في حالة ممتازة، ومن دراسة الخشب الأحفوري يمكننا تحديد نوع النبات الذي أتى منه".

وتمتد الغابة المتحجرة في ليسبوس على مساحة نحو 37 ألف فدان وهي موقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتكونت نتيجة ثوران بركاني قبل 20 مليون عام غطى الغابة شبه الاستوائية بالجزيرة حينئذ بالحمم البركانية.