مدير المرور يوجه بإطلاق سراح الدراجات المحجوزة

وذكر بيان عن المديرية ان "المدير العام للمرور العامة وجه بإطلاق سراح الدراجات المحجوزة قانوناً".

وأضاف ان "الاجراء تم مع اخذ تعهد خطي لغرض تسجيلها في مواقع التسجيل ويأمل بالتوجه الى موقع التسجيل الحسينية لتسجيلها".

