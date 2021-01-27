انت الان تتابع خبر مدير المرور يوجه بإطلاق سراح الدراجات المحجوزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه مدير عام المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، بإطلاق سراح الدراجات المحجوزة لدى المديرية.
وذكر بيان عن المديرية ان "المدير العام للمرور العامة وجه بإطلاق سراح الدراجات المحجوزة قانوناً".
وأضاف ان "الاجراء تم مع اخذ تعهد خطي لغرض تسجيلها في مواقع التسجيل ويأمل بالتوجه الى موقع التسجيل الحسينية لتسجيلها".
وأضاف ان "الاجراء تم مع اخذ تعهد خطي لغرض تسجيلها في مواقع التسجيل ويأمل بالتوجه الى موقع التسجيل الحسينية لتسجيلها".