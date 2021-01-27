خطة أمنية لتقليل عدد السيطرات في صلاح الدين

وقال الجبر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "أجرى زيارة ميدانية لسيطرة الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل، جنوبي محافظة صلاح الدين، برفقة مدير شرطة المحافظة، قنديل خليل ومدير تخطيط صلاح الدين اسامة علي وعدد من المهندسين".واعلن الجبر عن "خطة انشاء المداخل الرئيسية الاربعة، في مداخل محافظة صلاح الدين، وهي جهة بغداد وكركوك ونينوى والانبار، مجهزة بكامل الاحتياجات ووفق خطط منظمة، مع توفير اربعة جسور للمشاة في مدينة تكريت".

وشدد على "ضرورة انجاز الاعمال بالوقت القياسي ضمن العام الجاري، وضمن شروط وخطط مهندسي المحافظة ومع مايتماشى مع تصاميم الحداثة".

وافصح عن "خطة لتخفيض عدد السيطرات في المحافظة، مع دعم وزيادة الجهد الاستخباراتي والقوات الامنية، لتسهيل تحركات المواطنين والمساهمة في الخطط الامنية الناجحة".

