مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي باغلبية كبيرة على تعيين أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية خلفاً لمايك بومبيو، الذي انتهت فترته في المنصب بنهاية إدارة دونالد ترامب، بعد حصوله على 78 صوتاً مقابل معارضة من قبل 22 صوتاً .



وفي جلسة تصويت بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد وافق 78 من الأعضاء على تسليم بلينكن حقيبة وزارة الخارجية، ومعارضة 22.

ووصف جيم ريش زعيمُ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بلينكن بالشخص المناسب، أما تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية فوصفه بالشخص المناسب لتعزيز مكانة أميركا على الصعيد العالمي.

ومع المصادقة على تعيين بلينكن أصبح لدى بايدن 4 مسؤولين في فريق الأمن القومي الخاص به، وهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الذي لا يتطلب منصبه مصادقة الكونغرس، ومديرة الجهاز الوطني للاستخبارات، أفريل هاينز، والتي صودق على تعيينها في يوم التنصيب ووزير الدفاع لويد أوستن، الذي صودق عليه الجمعة.

ورحب طرفا الحياة السياسية في أمريكا بتعيين بلينكن وزيرا للخارجية.

وعمل بلينكن كنائب سابق لمستشار الأمن القومي في الفترة الممتدة من عام 2013م إلى عام 2015م، كما كان نائبا سابقا لوزير الخارجية من عا 2015 الى 2017 يضاف الى ذلك عمله لمدة خمسة عشر عاما كمساعد في لجنة شؤون العلاقات الخارجية الى جانب الرئيس جو بايدن حينها.