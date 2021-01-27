شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسمح بإصدار الإقامات وتجديدها بشكل ربع سنوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأعلن المجلس عن السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.