شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوما» الروسي يصوت لإقرار تمديد معاهدة «نيو ستارت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

صوت مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي، الأربعاء، لإقرار تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية، في خطوة نحو الإبقاء على الاتفاقية الرئيسية الأخيرة من نوعها بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الكرملين، الثلاثاء، إن الدولتين اتفقتا على تمديد المعاهدة التي أُبرمت عام 2010 وكان من المقرر انقضاء أجلها الأسبوع المقبل. وتقيد معاهدة «نيو ستارت» عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.