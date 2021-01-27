شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تخفف القيود مع تحسن الوضع الوبائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ.ف.ب

واصلت مدينة موسكو، الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة منذ أشهر للحد من انتشار وباء «كوفيد-19» مستندة إلى تراجع عدد الإصابات رغم عدم فرض إغلاق. وأعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، أن «الوباء يتراجع، وفي هذه الظروف واجبنا أن نخلق الشروط لإنهاض الاقتصاد».

وستتمكن الحانات والمطاعم من البقاء مفتوحة مجدداً بعد الساعة 23,00 ولم يعد العمل عن بعد لنحو 30% من الموظفين إلزامياً. لكن مرسوم سوبيانين لا يرفع حظر التظاهرات، في وقت وجه فيه أنصار المعارض أليكسي نافالني المسجون دعوة إلى تجمعات الأحد للأسبوع الثاني على التوالي.

وهذه الاحتجاجات التي اعتبرت غير شرعية أدت في 23 كانون الثاني/يناير إلى اعتقال 1500 شخص في موسكو وحوالي أربعة آلاف في مختلف أنحاء روسيا. وكان سوبيانين وصف التظاهرات بأنها غير مقبولة بسبب الوباء.

وقال رئيس بلدية موسكو، الأربعاء، إن الوضع الوبائي مستمر في «التحسن» في هذه المدينة التي تعد 12 مليون نسمة.

وأشار إلى أن «أكثر من 50% من الأسرة في وحدات كوفيد فارغة، وهو أمر غير مسبوق منذ منتصف حزيران/يونيو».

في موسكو أحصيت 2317 إصابة جديدة، الثلاثاء، مقابل 5572 تماثلوا للشفاء.

ورغم الموجة الثانية من الوباء منذ الخريف، لم تفرض السلطات الروسية إغلاقاً عاماً لحماية اقتصادها الهش أساساً.

ويراهن الكرملين على حملة التلقيح الشاملة الجارية حالياً للسيطرة على الوباء.

وأعلنت روسيا، الأربعاء، عن 17741 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت السلطات 594 وفاة جديدة بسبب «كوفيد-19» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71076.