زلاتان يتهم لوكاكو بالشعوذة

متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير إيطالي عن حقيقة الكلمات التي تبادلها البلجيكي روملو لوكاكو(27 عاماً) مهاجم إنتر ميلان، وغريمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً) مهاجم الميلان في مباراة فوز «أفاعي الإنتر» في ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم (2-1)، ودخل الزميلان السابقان في مانشستر يونايتد في شجار بالشوط الأول على ملعب سان سيرو ما دفع الحكم باولو فاليري لرفع بطاقة صفراء لكل منهما، وعندما كان زلاتان يبتعد عن لوكاكو سمعه وهو يصرخ: «اذهب لشعوذتك اللعينة أيها الحمار الصغير».

وارتفعت وتيرة المشاحنات بينهما عندما كانا يتوجهان للنفق بين الشوطين وقيل إن زلاتان سب والدة لوكاكو ليرد عليه البلجيكي:«اللعنة عليك وعلى زوجتك أيها الوغد الصغير، هل تريد الكلام عن والدتي؟» ما دفع زملاءه للإمساك به كي لا يتطور الموقف. وهدأت الأوضاع بعد الاستراحة لكن تورط المهاجم السويدي في الدقيقة 13 من الشوط الثاني في عرقلة خطيرة لكولاروف مدافع الإنتر حصل على إثرها على البطاقة الصفراء وطرد.

وعلق ستيفانو بيولي مدرب الميلان متصدر الـ«سيري أي» حالياً: «المواجهة بين زلاتان ولوكاكو أثرت حتماً في المباراة، لولا الصفراء الأولى لما طرد زلاتان. إنهما لاعبان كبيران وشجارهما لا يجوز، ولا أعرف ماذا قال أحدهما للآخر وهذه أمور تحدث بين اللاعبين، علينا التعافي سريعاً والتفكير في مباراتنا المقبلة».

في المقابل، أثنى كونتي مدرب الإنتر على شجاعة لوكاكو وقال: «بصراحة أنا كنت لاعب كرة لذلك أعرف أن شرارة الشجار يمكن أن تندلع في أي وقت عندما تغضب، المهم أن تبقى الأمور تحت السيطرة، كان من الجيد رؤية لوكاكو يركز بقوة على اللعب، «إبرا» يملك عقلية الفائز والمقاتل وأعتقد أن لوكاكو يتطور ليكون مثله في هذا المجال وسعيد جداً لأن الشجار أشعله»، وكان وكيل أعمال لوكاكو نفى وجود تأثير للشعوذة الإفريقية «فودوو» عليه وقال في مقابلة مع «بي بي سي» في يناير 2018: «روملو متدين جداً و«الفودوو» ليس جزءاً من حياته، هو ببساطة لم يكن يريد البقاء في إيفرتون ولم تكن عنده ثقة بمشروع مشيري ( مالك معظم أسهم إيفرتون الذي قال إن الشعوذة كانت سبباً في عدم بقاء المهاجم البلجيكي في الفريق ) فقط كان يريد تطوير مسيرته وحصد الألقاب».