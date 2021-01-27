شكرا لقرائتكم خبر عن طلبوا مساعدته.. وسطوا على محفظته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي إفريقياً، حضوريا، و3 آخرين غيابياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة محفظة موظف، والشروع في سرقة هاتفين.

وتعود القضية إلى أكتوبر الماضي، حين تقدم موظف آسيوي، ببلاغ يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه داخل مركبته. وقال في إفادته في أوراق القضية إن المتهم الأول و3 آخرين تمكنوا من سرقة محفظته التي تحتوي على 1100 درهم، وعدد من البطاقات البنكية وبطاقة هويته، حين كان متوقفا في موقف تابع لأحد الفنادق في دبي.

وذكر أن أحد المتهمين فاجأه بالدخول إلى مركبته والجلوس في المقعد المجاور له، حيث طلب المساعدة؛ وبعد ثوان فوجئ بثلاثة آخرين على الجانب الآخر من المركبة، فحاول الاستنجاد بالمارة، فأشهر الأول سكيناً وطعنه، وسرق الآخرون محفظته، ولكنهم فشلوا في سرقة هاتفيه، لفرارهم، بعد ما سمععوا صراخ إحدى نزلاء الفندق.

وذكرت شاهدة في تحقيقات النيابة، أنها سمعت صراخاً خارجياً في وقت متأخر، حيث شاهدت أربعة يعتدون على آخر داخل مركبته، حيث صرخت من شرفة الفندق على المتهمين، ففروا. وأقرّ المتهم الأول في القضية، بعد القبض عليه، باشتراكه مع آخرين في حادثة السرقة، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.