شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار يكشف سبب إخفاق صلاح ودي بروين في تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف صانع الألعاب البرازيلي أوسكار الذي ترك تشيلسي، ليلعب في شنغهاي سبيج عام 2017 عن سبب إخفاق نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين ونجم ليفربول المصري محمد صلاح، اللذين شهد على وجودهما معه في الفريق اللندني قبل تألقهما لاحقاً.

وقال أوسكار في مقابلة مع مجلة برازيلية: «دي بروين منحني تمريرة حاسمة مرة، كنت أنا وهو وهازارد نشكل شراكة ثلاثية في الوسط وكانت ناجحة، لكن أعتقد أن عدم انتظام مشاركاته ووجود بدائل في موقعه، كان يعني أنه ليس جاهزاً للعب في أي وقت يريده المدرب».

مع صلاح كان الوضع مختلفاً، كان قليل الثقة بنفسه وخجولاً أمام الشباك على خلاف ما حدث له بعد رحيله عن تشيلسي مع روما وليفربول، أحياناً لا يشعر اللاعبون بالارتياح مع الضغوط، أنا كنت أحب الضغوط، لأنها رفعت مستوى أدائي، ومورينيو ساعدني كثيراً، وهو واحد من أفضل المدربين في العالم، يمنح ثقة كبيرة للاعبيه، لكنه يريد منهم أيضاً رد الثقة بأداء مميز في الملعب.