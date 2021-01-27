غدا.. إجازة في البورصة احتفالا بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بها غدا الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأربعاء: "بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفي ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية وذلك بدلا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021 فقد تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة في البورصة المصرية".

وأكدت البورصة على أن التداول سيُستأنف صباح يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري.

وكان البنك المركزي، أعلن في بيان يوم الخميس الماضي، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر غدا الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء.