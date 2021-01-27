وزير خارجية العراق: أرسلنا طلبا لمجلس الأمن بشأن الرقابة الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن إرسال طلب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الرقابة الانتخابية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها الوزير حسين مع مارتن هث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوربي في العراق، تناولت التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة.

ووفق البيان، أكد حسين أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، وشدد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة.

وجرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة حول التواصل مع المنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، و دعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وأن الوزارة قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد إرسال رسالة ثانية.

من جانبه، أكد مارتن هث دعم الاتحاد الأوروبي للانتخابات العراقية بمختلف مفاصلها إذ خصص مبلغ معين كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق، وأن بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوروبي المكونة من ستة أشخاص ستنطلق من بروكسل بتاريخ 30 يناير الجاري، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت العاشر من شهر أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في العراق أواخر عام 2019.