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فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.14 مليون حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في فرنسا 14ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاربعاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 74 ألفا و250 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 225 ألفا و267 شخصا من من مرضى كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا .
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.
  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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