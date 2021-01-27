عوض 8 أشهر.. استئنافية مراكش ترفع العقوبة الحبسية لدنيا باطمة

جدة - عبدالحي حسين - رفعت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، عقوبة حبس الفنانة دنيا باطمة، المتابعة ضمن ملف “حمزة مون بيبي”، إلى سنة حبسا نافذا.

وأيدت استئنافية مراكش، الأحكام الابتدائية في حق شقيقتها ابتسام باطمة، وصوفيا الشكيري، ومصممة الأزياء عائشة عياش.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها، ومتهمة أخرى، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة، وسنة ونصف سجنا، فيما أُدينت المتهمة المسماة صوفيا شاكيري، بعشرة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحدة منهن.

وكانت ابتسام ابتسام متابعة في حالة الاعتقال، منذ 13 مارس الماضي ، فيما نفس الأمر لعائشة عياش التي اعتقلت يوم 18 فبراير.

وواجه المتهمون في الملف المذكور تهم ”الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بافشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد.